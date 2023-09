Statiegeldbeker bij McDonald's wordt zelden teruggebracht

Statiegeldbekers bij McDonald's lijken nog geen groot succes. Sinds juli kunnen klanten bij afhaalmaaltijden kiezen voor een hardere, plastic beker met 1 euro statiegeld. Ondanks het statiegeld wordt maar een kwart van de bekers teruggebracht.

Het bedrijf weet nog niet wat de reden is dat veel bekers wegblijven, zegt Dolly van den Akker, die bij McDonald's Nederland verantwoordelijk is voor milieubeleid.

"Mogelijk belanden ze ook bij mensen thuis. En dat is meteen ook onze zorg, want je wil die bekers hergebruiken. Maar als ze niet terugkomen, komen er alleen maar bekers bij en dat leidt tot veel meer plastic", zegt Van den Akker. Ze zegt dat McDonald's mensen gaat vragen om bekers ook weer terug te brengen.

Doel van de statiegeldbeker was om de berg afval van het restaurant te verkleinen. Sinds juli gelden er strengere regels voor gebruik van wegwerpbakjes- en bekers. Begin volgend jaar wordt die regelgeving uitgebreid. Gasten in hotels, cafés of restaurants mogen ter plaatse niet meer eten of drinken uit wegwerpservies waar plastic in zit. Dit betekent dat McDonald's niet alleen bij de McDrive, maar ook in de restaurants zelf herbruikbare bekers inzet.