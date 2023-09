Stroomnet op nóg meer plekken overvol

Delen via E-mail

Netbeheerder Liander ziet dat het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol is. Zo zijn er recent knelpunten ontstaan in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. En dat zorgt voor de nodige problemen.

Liander publiceert regelmatig een lijst met knelpunten op het overvolle stroomnet. Zo zijn er problemen bij onder meer Winterswijk, Zutphen en Schiermonnikoog. Dit komt door de vele nieuwe windmolens, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzaming van de industrie. Daardoor is de vraag naar ruimte op het net harder toegenomen dan dat het stroomnet kon worden uitgebreid.

De netbeheerder onderzoekt nu of het zogenoemde spitsmijden kan helpen. Hierbij leveren producenten elektriciteit aan het net op momenten dat het rustig is. Ook bedrijven passen hun processen aan, waardoor ze vooral op rustige momenten elektriciteit gebruiken.

Of dat veel oplevert, is maar de vraag. Uit onderzoek van Liander bleek al dat spitsmijden de problemen op het stroomnet in de gebieden rond Lelystad en Bemmel niet volledig oplost.