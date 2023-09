Amsterdam wil toeristenbelasting hotelgast en cruisepassagier verhogen

De gemeente Amsterdam wil investeren in buurtteams en de afvalinzameling en gaat daarom extra geld vragen aan toeristen. De opslag voor hotelgasten en cruisepassagiers die de stad bezoeken gaat volgend jaar omhoog, blijkt uit de nieuwe gemeentebegroting.

Hotelgasten moeten 12,5 procent van de prijs van een overnachting aan belasting afdragen in plaats van de huidige 10 procent. En ook cruisepassagiers gaan meer betalen. Zij gaan 11 euro in plaats van 8 euro belasting betalen als ze aanmeren in de hoofdstad. In de laatste jaren is veel te doen over de cruiseschepen. Ze zouden maar weinig uitgeven tijdens hun bezoek aan Amsterdam, terwijl ze de binnenstad wel drukker maken.