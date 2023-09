Verzekeraars verliezen weer op de beurs na uitspraak over woekerpolissen

Verzekeraars NN, ASR en Aegon zien hun aandelenkoers weer dalen. Woensdag leden de bedrijven al forse verliezen door een tegenvallende uitspraak in een woekerpoliszaak. Ook op donderdag verkopen beleggers hun aandelen in de verzekeraars.

Donderdag rond 10.00 uur is het NN-aandeel alweer ruim 4 procent in waarde gedaald. Bij concurrent ASR daalde de koers woensdag al met 14 procent en donderdagochtend met nog eens bijna 3 procent. Bij Aegon zijn de verliezen op de beurs kleiner. Woensdag noteerde de verzekeraar een verlies van 4 procent en donderdagochtend een koersdaling van bijna 0,5 procent.

Woensdag oordeelde een rechter dat NN bijna twintig jaar geleden te onduidelijk is geweest over de kosten van woekerpolissen. De verzekeraar beloofde zijn klanten met zulke beleggingsverzekeringen mooie rendementen. Maar de woekerpolissen kenden verborgen kosten. In sommige gevallen liepen de bijkomende kosten op als de resultaten op de beurs tegenvielen. Daardoor kregen klanten een dubbele tegenvaller en hielden ze soms minder over dan hun ingelegde geld.