Rente kan volgens Nederlandse ECB-directeur toch verder omhoog

Veel analisten verwachten dat de ECB na een reeks van tien renteverhogingen in oktober een pauze inlast. Maar de Nederlandse ECB-directeur Frank Elderson denkt dat de rente toch nog verder omhoog kan.

De ECB heeft hier nog niet toe besloten en verhoogde half september de rente voor de tiende keer in ruim een jaar tijd. Veel analisten verwachten dat Europese bankbestuurders bij de volgende vergadering in oktober dat ook hier tot een pauze wordt besloten. Het Nederlandse directielid Frank Elderson bij de ECB (Europese Centrale Bank) denkt dat de rente nog verder omhoog kan, zei hij in een interview met het financiële persbureau Market News International.

Deze week zullen de bankbestuurders met veel interesse uitkijken naar nieuwe cijfers over de inflatie in september in eurolanden. Er wordt door economen een daling verwacht, van 5,2 procent in augustus naar 4,5 procent in september. Bij tegenvallende cijfers komt er mogelijk toch meer draagvlak voor een volgende renteverhoging.