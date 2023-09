Volkswagen-fabrieken na stilvallen door IT-storing weer op volle toeren

Door een grote IT-storing viel een aantal Volkswagen-fabrieken in Duitsland vanaf woensdagavond stil. Donderdagochtend kan de productie weer beginnen, aldus het bedrijf

Door de storing in het dataverkeer stopte de productie van auto's in Wolfsburg, Emden, Zwickau en Osnabrück. Ook fabrieken voor onderdelen in Kassel, Braunschweig en Salzgitter hadden last van de storing.

In navolging van die fabrieken blijkt dat ook fabrieken van dochterbedrijf Audi werden getroffen, onder meer in de Amerikaanse plaats Chattanooga.

Wat de oorzaak van de grote storing is, is voor Volkswagen nog onduidelijk. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat er sprake was van een cyberaanval.