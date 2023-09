Volkswagen-fabrieken hersteld van IT-storing en draaien weer op volle toeren

Door een grote IT-storing viel een aantal Volkswagen-fabrieken in Duitsland vanaf woensdagavond stil. Donderdagochtend kan de productie weer beginnen, meldt het bedrijf.

Door de storing in het dataverkeer stopte de productie van auto's in Wolfsburg, Emden, Zwickau en Osnabrück. Ook fabrieken voor onderdelen in Kassel, Braunschweig en Salzgitter hadden last van de storing.