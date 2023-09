Consument besteedt online meer aan uitjes en minder aan kleding

Nederlandse consumenten gaven 16,3 miljard euro uit in de eerste helft van dit jaar. Dat is 2 procent meer dan in 2022. Het winkelend publiek geeft digitaal steeds vaker geld uit aan reizen en entertainment. Kleding en beautyproducten zijn minder populair.

Consumenten besteden steeds minder geld aan producten, blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor over de eerste zes maanden van dit jaar. Zo ging 14 procent minder geld naar telecom en 12 procent minder naar kleding. Aan cosmetica werd 12 procent minder besteed.

De categorie doe-het-zelf en tuinieren groeide qua aantal aankopen. In totaal ging het om 29,5 miljoen aankopen, 10 procent meer dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder.

De branche sport en recreatie was de snelste stijger op de lijst. Zo lag het aantal aankopen 12 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook werden veel meer tickets verkocht voor attracties en evenementen. Die branche zag een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er werd in deze branches ook meer geld gespendeerd dan een jaar eerder.