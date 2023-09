Vacansoleil belt vakantiegangers op de camping over uitstel van betaling

Vacansoleil zoekt contact met honderden vakantiegangers die in Europa op de camping zitten of voor komende week een boeking hadden gedaan. De reisorganisatie vroeg dinsdag uitstel van betaling aan en probeert reizigers te informeren over de gevolgen voor hun vakantie.

In eerste instantie zoekt Vacansoleil contact met driehonderd vakantiegangers die nu met hun partner of gezin op de camping zitten of komend weekend zouden vertrekken. Ook voor de komende weken zijn er nog vakantiegangers die een boeking hadden gedaan bij Vacansoleil, maar vanwege de herfst worden dat er steeds minder.

Vacansoleil moet ook achter campings aan om te kijken wat de gevolgen zijn van de uitstel van betaling. Voor veel mensen die al op de camping zitten lijkt er niet zoveel aan de hand, maar zij worden toch gebeld. Vakantiegangers die nog zullen vertrekken willen mogelijk duidelijkheid over of hun vakantie doorgaat. De reisorganisatie belt ook de betreffende campings.

Of de meeste geboekte vakanties waar klanten al voor betaald hebben gewoon kunnen doorgaan, kan een woordvoerder van Vacansoleil niet zeggen. "We zoeken naar een manier om maatwerk te bieden voor de vakantiegangers, want de boekingen zijn heel divers."

"Soms gaat het om één iemand op een Franse camping en soms over dertien boekingen op een camping in Spanje. We proberen ze duidelijkheid te verschaffen. Bij mensen die nog op vakantie gaan proberen we antwoord te geven op de vraag of hun vakantie door kan gaan. En we vragen of ze nog wel willen dat die doorgaat."

Willen reizigers hun vakantie annuleren, dan is het even de vraag of ze ook hun geld terugkrijgen. Dit is ook afhankelijk van of er een faillissement volgt op de uitstel van betaling.

Garantiefonds dekt schade bij faillissement

Vacansoleil is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Dit fonds dekt de financiële schade als reisorganisaties failliet gaan.

In een verklaring laat SGR weten dat het fonds op dit moment nog niets kan doen. "SGR kan uitkeringen doen aan consumenten als een reisorganisatie failliet is of deze bij SGR financieel onvermogen heeft aangemeld. Op dit moment is daar voor Vacansoleil geen sprake van."