Jongeren onder de zestien jaar mogen voortaan geen flitsbezorger worden

Jongeren onder de zestien jaar mogen voortaan niet meer aan de slag als flitsbezorger. Dat schrijft demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het verbod gaat volgende maand in.

Volgens Van Gennip moeten mensen onder veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken, zeker als het gaat om kinderen. Daarom geldt er bijvoorbeeld sinds juli 2020 al een verbod op maaltijdbezorging door kinderen tot zestien jaar.

De Nederlandse Arbeidsinspectie constateert dat maaltijdbezorging en flitsbezorging veel overeenkomsten hebben. Zo werken flitsbezorgers onder flinke tijdsdruk, tijdens dezelfde piektijden op de dag en wordt het werk veelal door jongeren en jongvolwassenen gedaan. Bovendien gebruiken ze in het verkeer bijna dezelfde vervoersmiddelen met een rugtas of bakken voor de bestellingen.

Tijdens het bezorgen kan sprake zijn van gevaar op een aanrijding, werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting door zware rugtassen. Door de combinatie hiervan is bij flitsbezorging sprake van soortgelijke werkzaamheden en arbeidsrisico's als bij maaltijdbezorging.

Het is de zoveelste klap die flitsbezorgers krijgen te verwerken. Bedrijven als Getir en Flink hebben grote moeite om zich staande te houden op de Nederlandse markt. De kosten en levertijden lopen op en consumenten zijn steeds meer kwijt aan hun boodschappen.