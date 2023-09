Nederland is Europees koploper in import van goederen met risico op ontbossing

Delen via E-mail

Van alle EU-landen importeert Nederland de meeste producten met een risico op ontbossing uit landen buiten de Europese Unie. Het gaat om producten als soja, hout en palmolie, goederen die binnenkort niet meer welkom zijn in de EU.

Nederland importeerde de meeste producten met risico op ontbossing uit Brazilië, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In totaal waren de ingekochte goederen door Nederland uit Brazilië goed voor 3,2 miljard euro.

Nederland importeerde voor het meeste geld aan soja, palmolie, cacao en producten daarvan. Als het gaat om hout(producten) en rundvlees, staat ons land op de tweede plaats in de Europese Unie.

De meeste geïmporteerde goederen zijn bedoeld voor de voedingsindustrie. Het merendeel van de import wordt vervolgens weer geëxporteerd door Nederland. In 2021 bleef slechts 21 procent van de verwerkte producten in Nederland. Hout, koffie en rund zijn producten die vaker in Nederland blijven, terwijl cacao, palmolie en soja relatief vaak het land weer verlaten.