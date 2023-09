Winkelketens die nu omvallen 'snappen de consument niet'

Delen via E-mail

De ene na de andere winkelketen gaat de laatste tijd failliet. Volgens retailkenners komt dit door de inflatie en doordat de ketens niet weten wat de consument wil. En dat gaat nog meer slachtoffers maken, denken ze.

Met discounter Big Bazar en elektronicaketen BCC gingen de afgelopen dagen twee grote merken op de fles. Dat gebeurde dit jaar ook al met kledingzaken Scotch & Soda en The Score, terwijl branchegenoot Shoeby in grote moeilijkheden zit.

Hoge huurprijzen zorgden bij Big Bazar juist voor problemen. Het bedrijf kreeg flinke huurverhogingen voor de kiezen, terwijl ook andere uitgaven zoals energie en lonen stegen. Daar komt nog bij dat Big Bazar niet echt onderscheidend was.

Ook Dirk Mulder, retailkenner bij ING, vindt dat de failliete ketens niet goed gepositioneerd waren. "De ketens die nu omvallen, hadden het eigenlijk voor corona al moeilijk. Maar toen ging het economisch nog goed, dus hadden ze daar minder last van."

Vervolgens kwam de coronacrisis en moesten veel winkels dicht vanwege de lockdowns. "Daardoor hebben veel bedrijven geen buffers meer. En nu zien ze dat de kosten oplopen, terwijl de klant juist zuiniger is door de inflatie. Als het economisch slechter gaat, maken mensen scherpere keuzes als ze hun geld uitgeven."

Volgens Kregel moeten retailers een duidelijke keuze maken. Of ze kiezen voor een lage prijs, of ze bieden juist veel service en beleving. "Kijk naar Starbucks. Je weet dat je daar iets duurder uit bent. Maar je krijgt wel een goed product en een mooie beleving. Daar willen mensen voor in de rij staan."