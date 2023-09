Jumbo mag vier Limburgse supermarkten overnemen

Jumbo kan vier winkels van de verdwijnende supermarktketen Jan Linders overnemen. In de Limburgse plaatsen Beek, Heerlen, Roermond en Swalmen zijn er genoeg andere supermarkten en blijft er dus iets te kiezen, vindt toezichthouder ACM.

In enkele gemeenten zou er niet voldoende keuze overblijven als de Jan Linders-supermarkten zouden overgaan naar Albert Heijn. Daarom werd hiervoor een koper gezocht. Jumbo neemt nu dus vier van die filialen over. En een vestiging in Roggel zal overgaan naar Spar. Eerder nam Jumbo al zes andere Jan Linders-winkels over en gingen er enkele vestigingen naar PLUS en ALDI.