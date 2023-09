Philips gaf duizenden klachten over apneuapparaten jarenlang niet door

De klachten kwamen begin 2022 aan het licht, soms pas na meer dan elf jaar. De meldingen gingen bijvoorbeeld over het uiteenvallen van het schuim in de beademingsapparaten.

Het Amerikaanse dochterbedrijf Philips Respironics had tot het voorjaar van 2021 maar dertig meldingen doorgegeven aan de FDA. Daarmee rijst de vraag in hoeverre de toezichthouder eerder had kunnen ingrijpen als die op de hoogte was geweest van alle meldingen.

Betrokkenen verklaren aan NRC dat de omvang van de problemen rondom het schuim lange tijd niet in beeld was, onder meer door softwareproblemen. Computersystemen in Pittsburgh en Amsterdam waren zodanig met elkaar gekoppeld dat klachten niet doorkwamen op het hoofdkwartier in Nederland. De top van Philips kon pas in de zomer van 2021 ingrijpen, laat een woordvoerder weten aan de krant.