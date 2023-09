Handel NN-aandelen stilgelegd na hard oordeel van rechter over woekerpolissen

De handel in aandelen NN, het voormalige Nationale-Nederlanden, is voor korte tijd stilgelegd. Het aandeel ging woensdag op de Amsterdamse beurs flink onderuit door een kritische uitspraak van de rechter over woekerpolissen.

De rechter oordeelt dat NN te onduidelijk is geweest over de kosten van woekerpolissen die honderdduizenden klanten in het verleden hebben afgesloten.

Volgens het gerechtshof Den Haag had de financieel dienstverlener duidelijker moeten zijn over de risico's en kosten van de beleggingsproducten. Bovendien had het bedrijf die kosten niet allemaal bij de polishouders in rekening mogen brengen. Het vonnis maakt de kans groter dat gedupeerden een forse schadeclaim indienen.

De zaak rond de woekerpolissen speelt al lange tijd. Vooral in de jaren negentig sloten miljoenen mensen een beleggingsverzekering af bij diverse verzekeraars. Hierbij legden ze elke maand geld in, dat de verzekeraars belegden. Het rendement daarvan was voor de klant, die daardoor een mooi spaarpotje kon opbouwen voor bijvoorbeeld het pensioen.

Maar dat bleek in praktijk tegen te vallen. De verzekeringen brachten hoge kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor tussenpersonen en een overlijdensrisicoverzekering die eraan gekoppeld was. Zo ging bijvoorbeeld de premie voor die gekoppelde verzekering omhoog als het beleggingsrendement tegenviel.

Polishouders stapten naar de rechter

Het leidde tot veel ontevredenheid onder polishouders, die zich bekocht voelden. Zij eisten compensatie van de verzekeraars, waaronder NN, ASR en Aegon Nederland. De verzekeraars kwamen met compensatieregelingen, maar een deel van de gedupeerden vond de bedragen te klein. Ze verenigden zich in diverse claimstichtingen en begonnen rechtszaken.

De stichting Woekerpolis.nl begon een zaak tegen NN, maar trok enkele jaren geleden aan het kortste eind. Maar het hof gaf de gedupeerden dinsdag wel gelijk.

Dit wil niet zeggen dat de gedupeerden nu gecompenseerd worden. NN heeft aangekondigd door te procederen bij de Hoge Raad en is niet van plan om in de tussentijd tegemoet te komen aan de wensen van de claimstichting. Ook tegen andere verzekeraars lopen er rechtszaken.