Grootste bank in VS schikt met Maagdeneilanden in zaak rond Jeffrey Epstein

JPMorgan Chase heeft in een rechtszaak over oud-klant Jeffrey Epstein een schikking van 75 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse Maagdeneilanden. De eilandengroep had de zaak aangespannen omdat de bank jarenlang zorgelijke signalen over de steenrijke zedendelinquent negeerde.

De Maagdeneilanden hadden 190 miljoen dollar geëist, maar gingen uiteindelijk akkoord met een aanzienlijk lager bedrag. Het geld gaat deels naar organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik bijstaan.

Het proces van de Maagdeneilanden tegen de bank zou komende maand van start gaan in New York. Amerikaanse media schrijven dat er tijdens het onderzoek "pijnlijke informatie" naar boven is gekomen. Zo zouden bankbestuurders in 2006 al hebben geweten dat Epstein zich bezighield met verdachte activiteiten. Het duurde uiteindelijk nog tot 2013 tot JPMorgan brak met de vermogende klant.

JPMorgen Chase zegt de banden met Epstein te betreuren. In de schikking is afgesproken dat de bank geen schuld hoeft te bekennen.