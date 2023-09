Tien jaar geleden betaalden we gemiddeld nog ongeveer 100 euro per maand voor de basisverzekering. Komend jaar wordt dat ongeveer 150 euro, voorspelde het demissionaire kabinet met Prinsjesdag. De eerste zorgpremie die voor volgend jaar bekend is, komt daarbij in de buurt: DSW vraagt 149 euro per maand.

DSW-bestuurder Aad de Groot waarschuwde dinsdag dat de premie de komende jaren zal doorstijgen naar 200 of misschien wel 300 euro. "We rijden af op een ravijn", zei hij, doelend op de alsmaar stijgende zorgkosten.

In Kamervragen vroeg de SP aan demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hoe hij nog hogere zorgpremies gaat voorkomen. "Ik ben bang dat die niet te voorkomen is", zei Kuipers. Hij wees daarbij op de oorzaken van de premiestijging: meer zorgvraag, loonstijgingen en inflatie in de zorg.

Hogere zorgkosten komen maar voor een kwart terug in je zorgverzekeringspremie. De rest betalen we grotendeels via belastingen. Er gaat dan ook ook steeds meer belastinggeld naar de zorg.

Oorzaken premiestijgingen zijn hardnekkig

Dat Kuipers de premiestijgingen niet zomaar kan stoppen, komt doordat de oorzaken hardnekkig zijn. Zo gebruiken we elk jaar meer zorg. Door de vergrijzing is een steeds groter deel van de Nederlanders boven de vijftig jaar. En die trend zal nog wel even doorzetten.

Ouderen leven vaak langer, maar soms wel met meerdere chronische aandoeningen. Daardoor hebben ze relatief veel zorg nodig.

Ook kunnen we steeds meer. Nieuwe operatierobots en innovatieve medicijnen bieden meer mogelijkheden, maar kosten ook meer geld.

Betere salarissen leiden tot hogere zorgpremies

Een andere oorzaak van de stijgende zorgkosten is dat er veel mensenwerk bij de zorg komt kijken. Het werk is niet zomaar te automatiseren of uit te voeren door robots.

Meer dan 60 procent van alle zorgkosten gaan dan ook op aan loon. En omdat we de zorg belangrijk vinden en er een tekort aan personeel is, is het draagvlak voor een fatsoenlijk loon de afgelopen jaren gegroeid.

Verpleegkundigen kregen er bijvoorbeeld in februari al 5 procent bij. In december volgt nog eens 5 procent en volgend jaar weer minimaal 5 procent. Die loonsverhoging komt uiteindelijk ook in onze zorgpremie terug.

Mensenwerk en een fatsoenlijk salaris blijven de komende jaren hard nodig. En de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de zorg alleen maar krapper wordt.

Verder ontkomt ook de zorgsector niet aan inflatie. Zorgorganisaties hebben te maken met hogere kosten voor brandstoffen, energie en inkoop van materialen. Daardoor wordt alles een beetje duurder en onze zorgpremie dus ook hoger.

Kijken waar het minder kan

Zorgeconoom Wim Groot erkent dat de zorgpremies voorlopig niet zullen zakken, vanwege de eerdergenoemde oorzaken. Hij vraagt zich af waar het in de zorg wat minder kan.

"Je ziet dat Nederland ten opzichte van de rest van de wereld veel kosten maakt in de geestelijke gezondheidszorg. Daar maken we veel gebruik van. Ook hebben we heel uitgebreide ouderenzorg (die vooral wordt betaald via belastingen in plaats van de zorgpremie, red.) en zien we veel kinderen in de jeugdzorg", zegt Groot. "Bij deze onderwerpen kun je je afvragen of het niet wat minder kan."

Patiëntenfederatie Nederland wil net als DSW de productieprikkels weg hebben uit de zorg. Nu krijgen zorgaanbieders vaak per behandeling betaald. Het voorkomen van een behandeling loont soms bijna niet.