Italië verbouwt steeds meer mango's en bananen vanwege hetere zomers

Italiaanse boeren kiezen er steeds vaker voor om mango's, bananen en avocado's te verbouwen. Door klimaatverandering is de temperatuur in Italië steeds geschikter voor de tropische vruchten, al komen er ook risico's bij kijken.

Dit oogstjaar was 1.200 hectare grond in Italië beplant met mangobomen. In 2019 was dat nog 500 hectare en in 2004 slechts 10 hectare, blijkt uit data van de Italiaanse boerenlobby Coldiretti.