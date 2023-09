Vacansoleil kan schulden niet meer dragen en vraagt uitstel van betaling aan

Delen via E-mail

Reisorganisatie Vacansoleil heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant. Het bedrijf, dat campingvakanties regelt, gaat gebukt onder hoge schulden die het niet meer kan terugbetalen.

Het bedrijf uit Eindhoven werd in de jaren zeventig opgericht en regelt campingvakanties in heel Europa. Volgens Vacansoleil zakten de verkopen tijdens de coronapandemie in en moest het bedrijf daarom al extra geld lenen.