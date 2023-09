Discountketen Big Bazar definitief failliet na meerdere reddingspogingen

De rechtbank in Amsterdam heeft Big Bazar failliet verklaard, meldt de rechtbank dinsdag. De koopjesketen kampte met geldproblemen en kreeg steeds meer klachten over onbetaalde rekeningen.

Maandag deed Big Bazar nog een laatste reddingspoging bij de rechtbank in Leeuwarden, maar die mislukte. De rechter weigerde voor de derde keer om een schuldenexpert aan te stellen om het bedrijf uit de financiële problemen te helpen. Daarop zijn dinsdag opnieuw faillissementsaanvragen in behandeling genomen.

Big Bazar zat al twee keer in deze situatie en beide keren werd vlak voor de deadline een verzoek voor het aanstellen van een schuldenexpert ingediend. De aanvragen voor een bankroet kwamen daardoor telkens in de wacht te staan. In totaal liepen tegen Big Bazar ruim dertig aanvragen voor een bankroet.

Afgelopen zomer meldde de koopjesketen in de financiële problemen te zitten. Dit komt volgens Big Bazar door de forse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder uitgeven. Tegelijkertijd kreeg het bedrijf te maken met hogere kosten. Zo gingen onder meer huurprijzen sterk omhoog.

Het bedrijf heeft zo'n honderd vestigingen in ons land, waar in totaal ongeveer 1300 mensen werken. Inmiddels is duidelijk geworden dat het personeel geen loon heeft ontvangen over de maand september.