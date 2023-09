Faillissementsgolf dreigt nu bedrijven coronaschuld moeten afbetalen

Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat dit en volgend jaar veel bedrijven failliet zullen gaan. Mogelijk gaan in 2023 maar liefst 52 procent meer ondernemingen op de fles. Bedrijven worstelen met de dure energie, de hoge rente en de coronaschuld die ze moeten afbetalen.

In 2021 gingen nog 1.818 bedrijven failliet, het laagste niveau in dertig jaar tijd. In 2022 steeg het aantal faillissementen naar 2.144. Dat zijn de enige twee jaren van deze eeuw waarin er minder dan drieduizend bedrijven kopje-onder gingen. Na de stijging van 52 procent dit jaar valt er in 2024 nog een toename van 39 procent te verwachten, schat Atradius.