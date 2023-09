Casinobezoekers zetten 10 euro minder in tijdens een avondje gokken

Gokkers die in de eerste helft van dit jaar naar het casino zijn getrokken, hebben op een avond gemiddeld 138 euro uitgegeven. Dat is 10 euro minder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van Holland Casino. Het bedrijf ziet wel meer gokkers komen.

Volgens Holland Casino is het bedrag dat gokkers meenamen nog wel hoger dan voor de coronapandemie, toen ze ongeveer 117 euro per avond inzetten.

Sinds de coronacrisis weten gokkers de fysieke casino's weer beter te vinden. In de eerste helft van het jaar trokken de vestigingen van Holland Casino in totaal 2,5 miljoen bezoekers. In dezelfde periode in 2022 waren dit er nog 1,8 miljoen. Toen had het bedrijf aan het begin van het jaar nog te maken met coronabeperkingen.