Huurders zitten vast in dure woning doordat kopen moeilijker is geworden

Huurders hebben in de afgelopen jaren vaker vast gezeten in dure huurwoningen omdat de hypotheeknormen strenger zijn geworden. Ze konden geen huis meer kopen en waren dus aangewezen op prijzige huurwoningen. Verhuurders profiteerden, concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB).

Het aantal huurwoningen in de vrije sector nam tussen 2013 en 2019 met 70 procent toe ten opzichte van het aantal koopwoningen, constateert het CPB. Volgens de onderzoekers kwam een vijfde van die toename doordat huishoudens steeds minder mochten lenen voor hun hypotheek.

In die periode werd geregeld dat je ten opzichte van je woningwaarde minder kon lenen en ook ten opzichte van je inkomen. Het doel daarvan was om huizenkopers ook te beschermen tegen hele hoge hypotheken die ze bij een gedwongen verkoop met verlies niet meer zouden kunnen afbetalen.

Het CPB ziet een sterk verband tussen leennormen en de keuze om te huren of kopen. Volgens de onderzoekers gaan huishoudens die 1 procent meer mogen lenen, 8 procent minder vaak huren.

In het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de vrije sectorhuurders niet een vergelijkbare koopwoning veroorloven, stelt het CPB.

De leennormen voor hypotheken weer wat versoepelen zou kunnen zorgen dat koopwoningen weer makkelijker binnen bereik komen van de huurders, stellen de onderzoekers. Maar starters zijn daar niet altijd bij geholpen. De keerzijde daarvan is dat die extra kanshebbers op een koopwoning wel de huizenprijzen opdrijven.

Effectiever is mogelijk de zelfbewoningsplicht, die inmiddels in enkele gemeenten al vorm krijgt. Hierdoor worden koopwoningen minder aantrekkelijk voor investeerders en komen er meer huizen beschikbaar voor huurders die willen kopen. Keerzijde daarvan is dat er mogelijk te weinig huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die bewust wel willen huren.