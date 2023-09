Air France-KLM bestelt vijftig schonere vliegtuigen bij Airbus

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Air France-KLM heeft een overeenkomst gesloten voor de levering van vijftig nieuwe vliegtuigen van Airbus. Het gaat om het type A350, dat volgens KLM geldt als "het zuinigste en stilste model van zijn generatie".

Air France-KLM had al een order voor 41 exemplaren van de Airbus A350-900 staan. Met de vijftig nieuwe toestellen wordt de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij de grootste operator van de Airbus A350-serie ter wereld. Het bedrijf heeft in totaal 533 vliegtuigen in zijn vloot.