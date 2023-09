NS wil reizigers compenseren voor spitsheffing als ze echt niet anders kunnen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De NS wil reizigers tegemoetkomen met een compensatie als ze geen andere keuze hebben dan reizen tijdens de spits. De spitsheffing heeft niet als doel om meer geld in het laatje van de NS te brengen, benadrukt het spoorbedrijf.

Het doel van de spitsheffing is om reizigers over de dag te spreiden. "Een stoel van de NS is maar 30 procent van de reizen gevuld", zegt een NS-woordvoerder. Treinen zijn overdag vaak leeg en puilen uit tijdens de spits. De NS moet extra personeel aannemen en materieel inkopen om de piekmomenten aan te kunnen. "Dat kost veel", zegt de woordvoerder.