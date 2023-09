Big Bazar krijgt genadeklap van rechter en zegt de strijd op te geven

Big Bazar krijgt van de rechter opnieuw niet meer tijd om afspraken te maken met schuldeisers. De advocaat van de keten gaat ervan uit dat dinsdag het faillissement wordt uitgesproken.

Twee schuldeisers hadden het verzoek gedaan aan de rechter om een schuldenexpert in te schakelen. Maar de rechtbank in Leeuwarden weigerde opnieuw om iemand aan te stellen die een uitweg had moeten zoeken uit de financiële problemen.

Big Bazar beloofde tijdens de rechtbankzitting vorige week nog miljoenen euro's aan financiering toegezegd te hebben gekregen. Dat geld had de rechter moeten overtuigen om door schuldeisers gedane faillissementsaanvragen tijdelijk te pauzeren en een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Maar de rechter heeft er geen vertrouwen in dat de keten nog te redden valt.

De keten lijkt zich ditmaal te berusten in het oordeel van de rechtbank. "We hebben gevochten maar we weten waar de grens ligt, en die is bereikt", zegt de advocaat van Big Bazar. "Elke actie van Big Bazar is uitstel van executie."