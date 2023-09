Zorgpremie DSW stijgt met 11,50 euro per maand door hogere lonen en inflatie

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor 2024 met 11,50 euro naar 149 euro per maand. Deze eerste zorgpremie zet doorgaans de toon voor andere zorgverzekeraars. De grootste premiestijging sinds 2006 komt volgens DSW door hogere lonen, inflatie en extra zorgvraag.

De redenen voor de premiestijging zijn volgens DSW-bestuurder Aad de Groot duidelijk. "Lonen in de zorg zijn in 2023 flink gestegen en zullen ook komend jaar oplopen. En 60 procent van de zorgkosten gaan op aan lonen. Daarom komt een loonsverhoging van 5 tot 10 procent ook zeker in je premie terecht." Verder is er elk jaar meer vraag naar zorg en lopen ook door hoge inflatie de kosten in de sector op.

Nog een reden voor de hogere premie bij DSW is dat er geen teruggave van reserves voor komend jaar in zit. In de afgelopen jaren wisten veel zorgverzekeraars vaak premiestijgingen te drukken door een deel van hun reserves aan te spreken. DSW deed dat afgelopen jaar ook nog en kon toen de premiestijging met 2 euro per maand remmen. Dat kan nu niet.

"De reserves lopen al jaren terug", zegt De Groot. "Omdat we al veel teruggaven, maar ook omdat we van toezichthouders bij hogere kosten ook steeds meer reserves moeten aanhouden." Hierom is de premiestijging bij DSW ook bijna net zo hoog als de extra 12 euro per maand die het kabinet op Prinsjesdag voorspelde.

De Groot verwacht dat er bij klanten begrip is voor dat zorgpersoneel een hoger loon krijgt en dat we daar allemaal wat aan meebetalen. "Maar er zijn helaas ook klanten die het niet meer kunnen dragen. We zien door de hogere zorgpremie en andere prijsstijgingen dat meer mensen een betalingsregeling aanvragen. Ook is er meer sprake van zorgmijding om kosten te besparen."

'Over drie jaar betalen we 200 euro per maand'

Het baart de DSW-baas zorgen, mede omdat het op Prinsjesdag en in politieke debatten erna volgens hem te weinig over de zorg ging. "Nu loopt de zorgpremie tegen de 150 euro per maand en gebeurt er niets. Als we niets doen lopen zorgkosten alsmaar verder op en is de zorgpremie over drie jaar 200 euro per maand. We koersen in volle vaart op een ravijn af."

De Groot erkent dat het niet eenvoudig is om die oplopende kosten af te remmen, maar hij oppert wel enkele dingen om aan te pakken. "Er moet echt wat gebeuren aan de productieprikkel in de zorg."

Met die prikkel bedoelt De Groot dat zorgverleners vaak per behandeling worden betaald. Het loont voor hen dus om meer behandelingen te doen. Met stijgende zorgkosten tot gevolg. "We spreken in de zorgsector al jaren over dat we zorg op een andere manier moeten vergoeden, maar er gebeurt weinig." De Groot hoopt dat er bij de verkiezingen ruimte komt voor een ommekeer.

'Niet meer betalen per consult'

Zowel zorgverleners als zorgverzekeraars moeten anders te werk gaan, vindt de DSW-baas. "En daar hoeft het zorgstelsel niet voor omver. Wij betalen huisartsen die we in onze regio (DSW heeft veel klanten in Zuid-Holland, red.) contracteren bijvoorbeeld al niet meer per consult, zoals dat elders vaak wel gedeeltelijk gebeurt. We kijken naar hoeveel geld die praktijk per patiëntgroep nodig heeft."

Verder wil De Groot dat in de toekomst contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners vooral worden gesloten door de grootste zorgverzekeraar in die regio. De rest kan die afspraken dan volgen. Hij denkt dat de prikkel om meer te behandelen dan ook naar de achtergrond verdwijnt.

"Laatst was ik bij een ziekenhuis in Groningen op gesprek, maar daar hebben we niet erg veel klanten en zijn we ook minder bekend. Dan is een inhoudelijk gesprek ook lastig en gaat het alleen over welke prijs we betalen voor welk aantal behandelingen."