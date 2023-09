LEGO kiest toch niet voor steentjes van gerecycled plastic

LEGO schrapt een plan om legosteentjes te gaan maken van gerecyclede plastic flessen. In plaats daarvan wil de Deense speelgoedfabrikant ander materiaal zoeken om de CO2-uitstoot mee terug te dingen.

De onderneming is er achter gekomen dat het gebruik van gerecycled PET de totale CO2-uitstoot niet zal verminderen. Er is namelijk te veel nieuwe productieapparatuur voor nodig.

LEGO wil in 2050 graag netto CO2-neutraal zijn. Vóór 2032 wil het bedrijf al 37 procent minder uitstoten dan in 2019.

Met de inspanningen is veel geld gemoeid. Zo is geïnvesteerd in nieuwe CO2-neutrale fabrieken in Vietnam en de Verenigde Staten. Een LEGO-woordvoerder liet weten dat het bedrijf tot 2025 in totaal ruim 1,2 miljard dollar in vergroening wil steken.