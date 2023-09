Aantal vrijwilligers nog altijd kleiner dan voor coronapandemie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ruim vier op de tien Nederlanders deden vorig jaar minimaal één keer vrijwilligerswerk. Dat aantal is nog altijd kleiner dan voor corona, toen bijna de helft van de Nederlanders zich weleens belangeloos inzette.

Toen de coronapandemie uitbrak in 2020 zakte het aantal vrijwilligers snel in. Dat kwam vermoedelijk doordat een deel van de werkzaamheden niet meer uitgevoerd kon worden vanwege de lockdowns.

In 2021 deed nog slechts 39 procent van de Nederlanders minimaal één keer iets als vrijwilliger. Vorig jaar steeg dat aantal weer wat, naar 41 procent. Toch is dat nog ruim minder dan de 49 procent van de jaren voor de pandemie.

Het populairst onder vrijwilligers is het werken voor een sportvereniging. Dat doet 13 procent van de vrijwilligers, meldt statistiekbureau CBS. Ook zetten ze zich graag in voor scholen, buurtverenigingen, gezondheidszorg of hobbyclubs.