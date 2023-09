Booking mag Zweeds reisbureau niet overnemen

Booking.com mag het Zweedse online reisbureau Etraveli niet overnemen. Dat maakte de Europese Commissie maandag bekend. De overname zou Booking te machtig maken.

Etraveli, dat werkt onder namen als Gotogate en Mytrip, verkoopt vooral vliegreizen. Het bedrijf zegt het op een na grootste online reisbureau van Europa te zijn. Booking, dat op dit moment hét grootste online reisbureau in Europa is, wilde het bedrijf voor ruim 1,6 miljard euro overnemen.

Ook is de beslissing volgens hem in strijd met soortgelijke besluiten voor eerdere overnames. Het dagelijks bestuur van de EU gaat zelden over tot het verbieden van een overname. Dit verbod is het eerste dit jaar. De Britse toezichthouder heeft de overname van Etraveli wel goedgekeurd.