Amerikaanse overheid dreigt deels te moeten sluiten door geruzie over begroting

Veel Amerikaanse overheidsdiensten dreigen over enkele dagen te moeten sluiten, omdat er geen akkoord is over een nieuwe begroting. Om deze zogeheten shutdown te voorkomen, moet de politiek nog deze week overeenstemming bereiken. Maar de gesprekken daarover verlopen moeizaam.

Het begrotingsjaar begint in de VS op 1 oktober. Dit betekent dat er uiterlijk aan het einde van zaterdag 30 september een akkoord moet zijn. Anders moet de Amerikaanse overheid het mes in de uitgaven zetten. Dan zullen miljoenen ambtenaren tijdelijk geen geld krijgen.

Een akkoord lijkt ver weg. Dit komt vooral doordat een deel van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden de hakken in het zand zet. De partijleden verzetten zich tegen de huidige begrotingsplannen.

Een meerderheid van de Democraten en Republikeinen staat achter de plannen. Maar het opstandige deel van de Republikeinse Partij zegt aan te sturen op het vertrek van de Republikeinse voorzitter Kevin McCarthy als hij via de Democratische partij een meerderheid probeert te halen.

Lonen worden niet betaald

De partijen zijn daarom hard op zoek naar andere wegen om tot een akkoord te komen. Als dat zaterdagavond nog niet is gelukt, blijven vanaf zondag alleen essentiële overheidsdiensten open.

Onder meer de grensbewaking, strandwachten en onderdelen die zich bezighouden met de nationale veiligheid blijven actief. Andere diensten, zoals gemeentehuizen en het toezicht op natuurparken, moeten juist stoppen. Ook wordt een deel van het leger naar huis gestuurd en wordt mogelijk het afval niet meer opgehaald.

Miljoenen Amerikanen krijgen dan tijdelijk geen salaris. Als de sluiting voorbij is, krijgen ze het niet-betaalde loon alsnog.

In het verleden gebeurde het regelmatig dat Amerikaanse overheidsdiensten moesten sluiten. Sinds 1980 is dat zo'n tien keer voorgevallen. De langste periode duurde 35 dagen en deed zich voor in de winter van 2018/2019.