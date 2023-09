NS wil kaartjes in de spits 2,50 euro duurder maken op drukke trajecten

Wie in de spits reist, betaalt in de toekomst mogelijk 2,50 euro extra voor zijn treinrit. Met deze spitsheffing, die alleen moet gelden op drukke trajecten, wil de NS reizigers stimuleren om op andere momenten te reizen.

De spitsheffing van 2,50 euro zou gelden op het drukste moment van de dag: in de ochtend tussen 8.00 en 8.30 uur, meldt de NS na berichtgeving van het AD . In het half uur daarvoor en daarna betaal je 1,50 euro extra.

Ook voor de avondspits heeft de NS hogere tarieven in gedachte. Tussen 17.00 en 17.30 uur komt er 2 euro bovenop de ritprijs. In het half uur daarvoor en daarna moet er 1,50 euro bij komen.

NS wil de spitsheffingen invoeren om reizigers meer over de dag te spreiden. Nu is het op sommige momenten dusdanig druk dat de trein te vol is en mensen moeten staan. Met een heffing hoopt de vervoerder dat mensen die op een ander moment kunnen reizen, dat ook doen.

Koolmees vertelt vandaag aan de Tweede Kamer waarom een spitsheffing noodzakelijk is. Veel partijen in de Tweede Kamer zien het niet zitten dat in tijden van hoge inflatie de prijzen voor treinritten nog hoger worden. Zeker ook omdat een deel van de reizigers geen andere keuze heeft dan in de spits te reizen.