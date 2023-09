Consumentenbond stapt naar de rechter om 'oneerlijke' hotelvouchers Fletcher

Delen via E-mail

De Consumentenbond stapt naar de rechter vanwege de beperkte geldigheid van de hotelvouchers van Fletcher Hotels. Ook is het bedrijf volgens de bond niet eerlijk over het aanbod en de verplichte kosten die bij een overnachting komen kijken.

Fletcher biedt vouchers aan voor hotelovernachtingen. Je kan zo'n voucher voor enkele tientjes kopen en op een later moment bepalen bij welk hotel en op welke datum je de overnachting wil boeken.

Eerder dit jaar werd Fletcher Hotels op de vingers getikt door toezichthouder ACM, nadat honderden klanten hadden geklaagd over onverwachte extra kosten en de beperkte beschikbaarheid van de voucher. De hotelketen beloofde aan de toezichthouder dat ze beter zou communiceren over de voorwaarden van de vouchers.

Maar dat heeft Fletcher niet gedaan, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond . Zo is de geldigheidsduur van Fletcher-vouchers tussen de vier en zestien maanden, terwijl cadeaubonnen volgens de wet minimaal twee jaar geldig moeten zijn.

"Fletcher beweert dat dit niet van toepassing is op de vouchers", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Omdat ze niet bedoeld zijn als cadeau." Tegelijkertijd beschrijft de hotelketen de vouchers wel als een "perfect cadeau".

Volgens de Consumentenbond weigert de hotelketen in gesprek te gaan over de beperkte geldigheid van de hotelvouchers. Daarom stapt de bond naar de rechter.

Hoe Fletcher Hotels van plan is om de problemen met de hotelbonnen op te lossen, is nog niet bekend. De hotelketen was niet bereikbaar voor commentaar.