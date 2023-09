Veel horecapersoneel laat zich omscholen tot rijleraar

De opleiding tot rijleraar trekt een groot aantal zijinstromers die eerder in de horeca, sales of in een winkel werkten. Al die zijinstromers zijn zeer welkom, nu de vergrijzing onder rijinstructeurs toeslaat.

Vooral veel horecapersoneel koos het afgelopen jaar voor een nieuwe carrière als rijleraar, blijkt uit cijfers van De VerkeersAcademie, een grote opleider van rijinstructeurs. En dat is nog altijd een effect van de coronapandemie. Bij rijscholen lag het werk tijdens de crisis eerst helemaal stil, maar sindsdien is de vraag naar rijlessen enorm gegroeid.

"Na corona zijn sommige bedrijven ten onder gegaan aan de schulden. Of de werkdruk in branches is erg hoog", ziet directeur Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie. "Dat zien wij dan weer terug in de aanmeldingen."

Omdat de vraag toeneemt, zijn nieuwe rijleraren hard nodig. Bovendien zit een groot aantal van de huidige rijinstructeurs al tegen hun pensioen aan. "Momenteel is ruim een op de vijf bevoegde instructeurs voor het B-rijbewijs ouder dan zestig", zegt Kantelberg. "Meer dan helft is ouder dan vijftig, dus er zal heel wat uitstroom plaatsvinden de komende jaren."