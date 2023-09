Korte staking KLM-piloten van de baan, cao-akkoord bereikt

Delen via E-mail

KLM heeft met pilotenvakbond VNV een cao-akkoord op hoofdlijnen gesloten. Daardoor gaat een geplande werkonderbreking van de vliegers maandag niet door, stelt de luchtvaartmaatschappij.

Het is nu aan KLM en VNV om de afspraken verder uit te werken. Daarna is het aan de leden van de vakbond of ze instemmen met de nieuwe cao-afspraken.