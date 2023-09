Frankrijk stopt met steenkool, laatste twee centrales voor 2027 dicht

Frankrijk stapt helemaal uit de steenkoolsector. Tegen 2027 moeten de laatste twee op steenkool draaiende elektriciteitscentrales van het land zijn omgebouwd. Dat heeft president Emmanuel Macron zondag bekendgemaakt. Daarnaast wil hij dat de brandstofindustrie de producten tegen kostprijs aanbiedt.

Het betreft de elektriciteitscentrales in Cordemai, in West-Frankrijk, en in Saint-Avold, in het oosten van het land. "Steenkool is een fossiele energiebron en de meest vervuilende", aldus Macron zondag in een televisie-interview. "We hebben nog steeds twee kolencentrales: die gaan we tegen 2027 volledig omzetten in biomassa."