Duitse woningbouwsector wil 50 miljard om uit de problemen te komen

De Duitse bouwsector heeft 50 miljard euro aan stimuleringsmaatregelen nodig om uit het slop te komen, betoogt vakbond IGBAU. Hogere rentes en sterk gestegen materiaalkosten drukken zwaar op de Duitse bouw.

"Economische stimuleringspakketten zijn in het nabije verleden erg succesvol gelanceerd. Het is opnieuw tijd", zegt vakbondsvoorzitter Robert Feiger tegen BILD am Sonntag. "De woningbouw dreigt om te vallen. De bouwcijfers dalen en dalen, terwijl de bevolking groeit."