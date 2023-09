EU-vicevoorzitter in China: Europa moet zichzelf wel beschermen

De Europese Unie is "niet van plan zich los te koppelen" van China, maar moet zichzelf wel beschermen wanneer haar openheid wordt misbruikt. Dat heeft Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zaterdag gezegd tijdens een bijeenkomst in Shanghai.

De Let, die ook de Eurocommissaris voor Handel is, is bezig aan een vierdaags bezoek aan China. Volgens hem is de handelsrelatie met het Aziatisch land nu "zeer onevenwichtig" en daar wil hij graag verandering in brengen.