Amerikaanse president Biden dinsdag naar stakend personeel autofabrieken

De Amerikaanse president Joe Biden gaat dinsdag naar Michigan om zijn steun te betuigen voor de staking bij de grote autofabrieken in Detroit. Zijn bezoek is bijzonder: het komt zelden voor dat een Amerikaanse president stakers bezoekt.

Het bezoek van Biden is bijzonder, verklaarde historicus Jeremi Suri van de Universiteit van Texas in Austin: "Dit zou een grote, grote verandering voor Biden zijn om als president de kant te kiezen van de stakende arbeiders, in plaats van de zijde van de industrie of boven de partijen te blijven."