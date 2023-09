Stakingen bij Amerikaanse autofabrieken worden uitgebreid, maar niet bij Ford

De vrijdag begonnen stakingen bij autofabrieken van General Motors (GM) en Stellantis in de Verenigde Staten worden uitgebreid. Daarmee wordt het werk neergelegd in nog eens 38 fabrieken, verspreid over twintig Amerikaanse staten.

Voorzitter Shawn Fain van autovakbond UAW maakte de uitbreiding vrijdag bekend. Ook medewerkers van een autofabriek van Ford gaan door met staken. Maar volgens de bond heeft dat bedrijf belangrijke concessies gedaan sinds de staking een week geleden begon.

Daarom worden de stakingen bij de fabrieken van deze automaker niet uitgebreid. "We erkennen dat Ford serieus is over het bereiken van een overeenkomst. Bij GM en Stellantis is het een ander verhaal", zegt Fain. Hij voegt daar wel aan toe "nog niet klaar te zijn bij Ford".

De UAW eist onder meer een loonsverhoging van 40 procent voor de werknemers van de drie autobouwers, die ook wel The Big Three uit Detroit worden genoemd. De autobedrijven boden iets boven de 20 procent aan, maar zonder de door de vakbond geëiste secundaire arbeidsvoorwaarden.