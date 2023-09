HEMA stapt over op eerlijkere cacao in alle chocoladeletters en paaseitjes

HEMA stapt over op cacaoboeren die zijn aangesloten bij een netwerk dat zich inzet tegen de uitbuiting in de cacao-industrie. In de loop van volgend jaar moeten alle HEMA-chocolaatjes gemaakt worden van traceerbare cacao.

HEMA wil bijdragen aan een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Armoede onder boeren gaat vaak gepaard met kinderarbeid en ontbossing in de cacaoketen, zegt Wilma Veldman van HEMA.

Het bedrijf sluit zich daarmee aan bij chocoladefabrikant Tony's Chocolonely, die zich inzet voor "slaafvrije chocolade". De chocolademaker is het initiatief gestart om met meerdere Nederlandse bedrijven op te trekken voor eerlijkere chocolade. Ben & Jerry's, PLUS en Delicata van Albert Heijn zijn enkele namen die al meedoen.

De bedrijven hebben afgesproken dat ze alleen traceerbare cacaobonen gebruiken, waar ze bovendien een hogere prijs voor betalen. Het is de bedoeling om voor langere termijn met boeren samen te werken, zodat die inkomenszekerheid hebben en kunnen investeren in hun bedrijf.