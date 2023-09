Zeven miljoen Duitsers komen dit jaar voor vakantie of werk naar Nederland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Onze buurlanden zorgen dit jaar voor veel toerisme. De grootste stijging komt uit het oosten: maar liefst zeven miljoen mensen uit Duitsland trekken de grens naar Nederland over.

De 7 miljoen bezoekers uit Duitsland komen hier voor vakantie of zaken. Het gaat om een stijging van 13 procent ten opzichte van 2019, blijkt uit een prognose van de toerismeorganisatie NBTC. Cijfers uit tussenliggende jaren zijn vervormd door de reisbeperkingen door de pandemie.

Het aantal toeristen uit buurlanden neemt sneller toe dan het aantal toeristen uit verder gelegen landen. Het aantal Belgen dat deze kant op komt, is met bijna 2,5 miljoen weer op het niveau van voor corona. Ook weten bijna een miljoen Fransen de weg weer naar Nederland te vinden.

Alleen de stroom gasten uit het Verenigd Koninkrijk blijft hangen op ongeveer 80 procent ten opzichte van voor de pandemie. Dat komt doordat het eiland langer last had van in- en uitreisbeperkingen.