KLM-piloten gaan staken en houden vliegtuigen een uur lang aan de grond

Piloten van KLM hebben aangekondigd dat ze maandag één uur gaan staken op luchthaven Schiphol. Met de actie willen ze KLM onder druk zetten voor betere arbeidsvoorwaarden.

De staking begint om 11.00 uur. Na een uur pakken de piloten het werk weer op. Het gaat alleen om vluchten die zouden opstijgen. Piloten die al in de lucht zijn of die moeten landen, gaan wel door met hun werk.

Verhagen roept stakende piloten op desnoods over te werken en vertragingen te beperken. "We begrijpen dat het vervelend is voor vertrekkende reizigers. Maar overleg met KLM komt onvoldoende in beweging. Daarom moeten we deze stap helaas zetten", zegt hij.