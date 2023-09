Banken gaan onderuit op beurs na voorstel over hogere bankenbelasting

Delen via E-mail

ING en ABN AMRO zijn vrijdag onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. Dat gebeurde nadat de Tweede Kamer het voorstel om de bankenbelasting te verhogen had goedgekeurd. De opbrengst van die belasting wordt gebruikt om huishoudens met lagere inkomens te steunen.

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA diende donderdag een motie in om de bankenbelasting met 350 miljoen euro te verhogen. Ook moeten bedrijven belasting gaan betalen op de inkoop van eigen aandelen.

Die belasting zal naar verwachting 1,2 miljard euro opleveren. Ook inkomsten uit vermogen en deelnemingen in bedrijven worden zwaarder belast. Dat moet nog eens 450 miljoen euro in het laatje brengen.

Demissionair premier Mark Rutte bekritiseerde de voorstellen. "Als de motie wet wordt, verhuizen bedrijven zeer waarschijnlijk naar andere landen en worden de inkomsten niet binnengehaald", zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is niet te spreken over het voorstel. "Nederland wordt onaantrekkelijker als vestigingsplaats, waardoor achteloos economische belangen in gevaar worden gebracht", stelt de NVB.