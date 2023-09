In Nederland betaal je 79 cent accijns per liter benzine. In onze buurlanden België en Duitsland betaal je 60 en 65 cent belasting per liter. Gemiddeld betalen Europeanen 53 cent accijns per liter.

In Nederland betalen we nu zo'n 2,30 euro voor 1 liter benzine, in Duitsland is dat 1,90 euro en in België net iets minder. In Nederland betalen we net als in België 21 procent btw over onze brandstof. In Duitsland bedraagt de btw 19 procent. De btw wordt geheven over de brandstofprijs inclusief accijns.