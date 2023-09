Ook met extra lening zijn duurhuurders niet goedkoper uit als ze willen kopen

De proef waarbij huurders extra geld kunnen lenen om voor dezelfde maandlasten over te stappen naar een koophuis is beëindigd. Door de stijgende hypotheekrente is het voor veel duurhuurders helemaal niet meer voordeliger om de overstap te maken, ook niet met een beetje hulp.

Huurders zijn soms bedragen rond de 1.200 euro per maand kwijt aan huur, maar kunnen door strenge hypotheekeisen geen huis kopen. Terwijl ze met een koophuis minder geld per maand kwijt zouden zijn aan woonlasten.

In januari 2022 zijn Nationale Hypotheek Garantie (NHG), diverse hypotheekverstrekkers en Vereniging Eigen Huis (VEH) daarom met een proef gestart. Duizend duurhuurders konden door het experiment extra lenen om de overstap naar een koopwoning te maken. Er zijn slechts zeven speciale hypotheken afgesloten.

Het experiment werd ingehaald door de realiteit. "De kloof tussen een dure huur en een hypotheek werd in 2022 steeds kleiner", zegt een woordvoerder van VEH. De hypotheekrente was al tijden historisch laag rond 2 procent, maar werd twee keer zo hoog in de loop van 2022.

Ondertussen werden huurstijgingen begrensd. Huizenprijzen daalden wel wat, maar niet genoeg. Met name starterswoningen zijn duur gebleven omdat daar veel vraag naar is en weinig aanbod. De proef was juist gericht op starters, die dus steeds minder kans zagen.

Honderden deelnemers toch positief verrast

Toch waren er ook positieve uitkomsten van het experiment. Honderden huurders bleken de proef helemaal niet nodig te hebben om een huis te kopen. Uit een peiling van hypotheekverstrekker BLG Wonen bleek dat bijna 40 procent voor een standaard hypotheek in aanmerking kwam.

"Veel mensen hadden zichzelf onderschat op de woningmarkt", zegt de VEH-woordvoerder. "Ze hadden eerder alleen een gratis online rekentool geraadpleegd, maar die geven hele grove schattingen." Tijdens een gesprek met een echte hypotheekadviseur kwamen ze erachter dat ze veel meer financiële mogelijkheden hadden dan gedacht.

Carla Muters van de NHG vindt het "jammer" dat de pilot niet zo gelopen is als gepland. "Dat enkele honderden huurders zich vanwege deze pilot realiseerden dat ze toch een woning kunnen financieren is natuurlijk wel een mooi resultaat."