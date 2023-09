Huizenprijzen in Duitsland dalen harder dan ooit

Het zijn goede tijden voor wie een huis wil kopen in Duitsland. Bij de oosterburen zijn de prijzen in een jaar tijd met 9,9 procent gezakt. Het is de grootste daling sinds het begin van de metingen in 2000.

De prijzen dalen vooral door de gestegen rente. Hierdoor kunnen huizenkopers een minder hoge hypotheek krijgen en dus ook minder bieden.

Vooral in grote steden gingen de prijzen onderuit. Zo betaalden de Duitsers in het tweede kwartaal voor een gezinswoning in bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg 12,6 procent minder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis.

Een appartement in die steden daalde gemiddeld zo'n 9,8 procent in prijs. In dunbevolkte gebieden was de daling wat minder groot.

Ook veel minder bouwvergunningen

Ook het aantal vergunningen voor nieuwe woningen is ingezakt. Zo zijn in het eerste half jaar 27 procent minder bouwvergunningen afgegeven voor appartementen dan een jaar eerder.