Noodlijdende winkelketen BCC definitief failliet

De rechtbank Amsterdam heeft BCC failliet verklaard. Vorige week werd al duidelijk dat het slecht ging met het bedrijf en donderdag werd bekend dat de elektronicaketen faillissement had aangevraagd.

In sommige gevallen leidde dit tot onveilige situaties voor het personeel. Een groot deel van de winkels is tijdelijk gesloten geweest, omdat eerst beveiligers moesten worden geregeld.

BCC is zeker niet de enige keten die de laatste tijd in moeilijkheden is gekomen. Zo gingen eerder dit jaar al de kledingzaken The Score en Scotch & Soda op de fles. Ook met discounter Big Bazar gaat het moeizaam, terwijl kledingketen Shoeby ook al financiële problemen heeft.