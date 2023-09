Recessie in Nederland toch iets minder groot dan eerder gedacht

De Nederlandse economie kromp vorig kwartaal met 0,2 procent. Dat is iets minder dan de 0,3 procent die statistiekbureau CBS eerder naar buiten bracht. Dit kwam vooral doordat er meer internationale handel was dan eerder becijferd.

Als de economie twee kwartalen achter elkaar slinkt, noemen we dat een recessie. En omdat in het eerste kwartaal ook al sprake was van een krimp - van 0,4 procent - kwamen we in het tweede kwartaal officieel in een recessie terecht. Maar die valt dus wel iets kleiner uit dan eerder gedacht.