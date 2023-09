Ambulancepersoneel krijgt 15 procent meer loon en betere werk-privébalans

Ambulancemedewerkers kunnen uitkijken naar een loonsverhoging van 15 procent over 24 maanden. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland.

De lonen gaan met terugwerkende kracht per 1 februari omhoog met 5 procent. Per 1 december stijgen de salarissen nogmaals met dat percentage. In juni 2024 krijgen de lagere loonschalen er weer 5 procent bij. Werknemers die meer verdienen krijgen dan een verhoging van 2 procent, plus 180 euro per maand.